Kuzey Yıldızı: Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik Ödülleri Sahiplerini Arıyor

İki ayrı kategori değerlendirmesi ile gerçekleşecek projeye, büyük ve orta ölçekli aile işletmeleri ile küçük ölçekli aile işletmeleri de başvurabilecek.

TAİDER Aile İşletmeleri Derneği tarafından başlatılan Kuzey Yıldızı: Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik Projesi, kurumsal sürdürülebilirlik yaklaşımını benimseyerek bu alanda çalışmalar yapan, çalışanlar, çevre, toplum ve gelecek nesiller açısından fark yaratarak ülke ekonomisine değer katan aile işletmelerinin teşvik edilmesini amaçlıyor.

"Kuzey Yıldızı Ödülleri" hakkında bilgi veren TAİDER Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Öğücü, "Sürdürülebilirliği, insana, çevreye, topluma ve gelecek nesillere yaptığımız etkilerin niteliği ile sağlayabiliriz. Araştırmalar göstermektedir ki, sürdürülebilirlik yönünde etkili adımlar atan şirketler aynı zamanda daha hızlı büyümeyi de sağlayabilmektedir. Kuzey Yıldızı Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik Ödülleri, aile şirketlerinin sürdürülebilir iş modelleri geliştirmelerinde katkı sağlamak, iyi örnekleri paylaşmak ve gelişimin tüm kurumlara yayılımını sağlamak amacıyla Derneğimiz tarafından tasarlanmıştır. Ödül sürecine katılan tüm aile şirketleri için geliştirici bir süreç içermektedir. Bu eşsiz gelişim ve deneyim fırsatını yakalamak için aile şirketlerimizi Kuzey Yıldızı Ödülleri'ne başvurmaya davet ediyoruz" dedi