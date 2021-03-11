Kuzey Yıldızı 55. bölüm izle! SHOW TV Kuzey Yıldızı yeni bölüm fragmanı izle! Kuzey Yıldızı son bölüm izle

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KUZEY YILDIZI İLK AŞK 55. BÖLÜM FULL İZLE!

Kuzey Yıldızı dizisi SHOW TV ekranlarında 16. bölümüyle yayınlandı. Diziseverler heyecan dolu 16. bölümün ardından şimdi de Kuzey Yıldızı 55. bölüm için araştırmalarına başladılar. Kuzey Yıldızı 55. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Kuzey Yıldızı 55. bölüm fragmanı yayınlandı. Kuzey Yıldızı 55. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 55. bölüm tanıtımı yayınlandı...

POYRAZ İLE KAMER EVLENİYOR!

Kamer ile Poyraz'ın kına ve düğün gününden görüntülerin ekrana geldiği tanıtımda genç çiftin Kuzey ile Yıldız'ı taklit etmesi dikkat çekiyor. Osman, Emin, Gökçe ve Mine'nin kavga etmesi gerilimi yükseltirken, Kuzey'in bulunduğu inşaatta gerçekleşen patlama korku dolu anlara sahne oluyor.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK'IN 54. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Ivanka yüzünden gençler, Rus mafyası tarafından kaçırıldı. Kuzey, kızlarını kurtarmak için harekete geçerken, Sefer ve Nahide'nin de elmas yüzünden başı dertteydi. Heyecan dolu bölümde herkes elmasın peşine düştü. Sefer ve Nahide, mafyadan kaçmaya çalışırken, saatin peşindeki bir başka isim olan Kartal'ın eline düştü.

Nahide'yi rehin alan Kartal, Sefer'i saat ve karısı arasında bir seçim yapmak zorunda bıraktı. Sefer ise tercihini adama saldırmaktan yana kullandı ancak kurtulmaları hiç kolay değildi. İkili tam her şeyden kurtuldum derken, odayı Boris bastı. Sefer ise saati vermek yerine camdan aşağı attı. Gençler, Ivanka yüzünden Rus mafyası tarafından rehin tutulurken Kuzey, kızlarını kurtarmak için harekete geçti.

Sefer ve Nahide'yi rehin tutan Kartal, Kuzey ve Ruhi'yi de alınca işler karıştı. Pampalar kurtulmanın bir yolunu ararken, Sefer buldukları saati tekrar camdan atarak şaşırttı. Tüm gerçekleri öğrenen Yıldız ise Kuzey'i kurtarmak için harekete geçti. Olaylar içinden çıkılmaz bir hale gelmeye başlarken, finalde rehin alınan Kuzey, Yıldız ve diğerlerine sürpriz bir yardım geldi.