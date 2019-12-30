Kuzey ve Kıyı Ege'de fırtına bekleniyor
Kuzey ve Kıyı Ege'de fırtına bekleniyor.
Kuzey ve Kıyı Ege'de fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Rüzgarın; Marmara Bölgesi, Kuzey ve Kıyı Ege'de bu gece saatlerinden itibaren Salı günü sabah saatlerine kadar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına yer yer kuvvetli fırtına (75-100 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" açıklaması yapıldı. - BALIKESİR