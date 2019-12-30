Kuzey ve Kıyı Ege'de fırtına bekleniyor
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Kuzey ve Kıyı Ege'de fırtına bekleniyor

Kuzey ve Kıyı Ege'de fırtına bekleniyor.

30.12.2019 10:44 | Son Güncelleme: 30.12.2019 10:49
Kuzey ve Kıyı Ege'de fırtına bekleniyor

Kuzey ve Kıyı 'de fırtına bekleniyor.


Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Rüzgarın; , Kuzey ve Kıyı Ege'de bu gece saatlerinden itibaren Salı günü sabah saatlerine kadar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına yer yer kuvvetli fırtına (75-100 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" açıklaması yapıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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