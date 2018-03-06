Kuzey ve Güney Koreli Liderler Buluşacak

Güney ve Kuzey Koreli liderlerin gelecek ay ilk yüz yüze görüşmelerini yapacağı belirtilirken, Güney Kore kaynakları Kuzey'in güvenliğinin garanti altına alınması durumunda nükleer silahlarından kurtulmayı müzakereye hazır olduğunu duyurdu.

Güney Kore'den yapılan açıklamada, konunun Güney Koreli yetkililerin Pyongyang'ta Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yaptıkları görüşmede gündeme geldiği bildirildi.

Kim'in aynı zamanda ABD'yle de görüşmelere açık olduğunu ve nükleer silah denemelerine son vereceği de belirtildi.

Güney Koreli yetkililer, Güney Kore lideri Moon Jae-in'in önümüzdeki ay yapılacak zirvede bir araya geleceğini ifade etti.

Kim Jong un ve Moon Jae-in'in sınır bölgesinde bulunan Panmunjom ateşkes köyünde buluşacağı ve ayrıca iki ülkenin liderler arasında bir telefon hattı kurulması konusunda uzlaştıkları duyuruldu.

Güney Kore Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada "Kuzey, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması konusunda istekli olduğunu gösterdi. Kuzey Kore'ye yönelik askeri tehditler azalır, rejimin güvenliği garanti edilirse, Kuzey nükleer silahlara sahip olmak için hiçbir nedenleri kalmayacağını ifade etti" denildi.

ABD, ancak nükleer silahlardan arınma gündeme geldiği takdirde Kuzey Kore ile müzakerelere girişebileceğini belirtmişti.

ABD, Kuzey-Güney arasında gelişen temaslar konusunda "ihtiyatlı bir iyimserlik" içinde olduklarını söylerken, Pyongyang nükleer silahlarını bırakmaya hazır olana dek resmi görüşme yapma olasılığı bulunmadığına dikkat çekiyor.

ABD Başkanı Trump Twitterr mesajında "Dünya izliyor ve bekliyor. Belki boşa bir umut, ama ABD her iki yöne de gitmeye hazır" dedi.

Güney Kore heyetinin, Kuzey'deki görüşmeler hakkında brifing vermek üzere Washington'a gideceği belirtildi.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/971025582061424640

Güney Koreli yekililer dün Kim Jong-un ile dört saat süren bir akşam yemeği yedi. Güney Kore heyeti arasında İstihbarat Başkanı Suh Hoon ve Ulusal Güvenilk Danışmanı Chung Eui-yong da vardı.

Görüşmelere Kim'in eşi Ri Sol-ju ve kızkardeşi Kim Yo-jong da katıldı.



Kim Jong-un'in iktidara gelmesinden bu yana ilk kez Seul'den bir heyet Kuzey Kore'ye gitti.

Kim Jong-un 2011 yılında ülkenin lideri olmasından bu yana çok az yabancı yetkiliyle görüştü ve son olarak 2007'de Güney'den bir heyet Pyongyang'ı ziyaret etmişti.