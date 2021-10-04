Kuzey ve Güney Kore arasında iki ayın ardından yeniden telefon görüşmesi yapıldı - Haberler
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Kuzey ve Güney Kore arasında iki ayın ardından yeniden telefon görüşmesi yapıldı

AA / İdris Sülün - Haberler | Güncel
Kuzey ve Güney Kore arasında iki ayın ardından yeniden telefon görüşmesi yapıldı

Kuzey ve Güney Kore arasında temmuz sonunda durdurulan iletişim kanalının yeniden açılmasıyla telefon görüşmesi yapıldı.

Kuzey ve Güney Kore arasında temmuz sonunda durdurulan iletişim kanalının yeniden açılmasıyla telefon görüşmesi yapıldı.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Birleşme Bakanlığından yapılan açıklamada, iki taraf arasındaki iletişim hattının ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla yeniden açıldığı bildirildi.

Açıklamada, temmuz sonundan beri kapalı olan iletişim hattının açılmasıyla Kuzey ve Güney Koreli yetkililerin arasındaki ilk telefon görüşmesinin gerçekleştiği kaydedildi.

Bunun yanı sıra Pyongyang yönetimi, ilişkilerin yeniden tesis edilmesinin "Güney Koreli yetkililerin tutumuna" bağlı olduğunu ifade etti.

Kuzey Kore hükümeti, 2020'de Güney Koreli aktivistlerin Kuzey Kore sınırına deniz yoluyla protesto içerikli broşürler yollamasına karşı tedbir almaması nedeniyle Güney Kore ile iletişim kanallarını durdurma kararı almıştı.

Kuzey ve Güney Kore arasında kapalı tutulan iletişim kanalları bir yılın ardından temmuz sonunda açılarak ilk telefon görüşmesi yapılmıştı.

AA / İdris Sülün - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kuzey ve Güney Kore arasında iki ayın ardından yeniden telefon görüşmesi yapıldı - Haberler
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