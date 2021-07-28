Kuzey ve Güney Kore arasında 1 yılın ardından ilk telefon görüşmesi gerçekleştirildi
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Kuzey ve Güney Kore arasında 1 yılın ardından ilk telefon görüşmesi gerçekleştirildi

Kuzey ve Güney Kore arasında 1 yılın ardından ilk telefon görüşmesi gerçekleştirildi
Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere - Haberler | Güncel

Kuzey ve Güney Kore arasında son 1 yıldır kapalı tutulan iletişim kanallarının dün açılmasının ardından ilk telefon görüşmesi yapıldı.

Kuzey ve Güney Kore arasında son 1 yıldır kapalı tutulan iletişim kanallarının dün açılmasının ardından ilk telefon görüşmesi yapıldı.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Birleşme Bakanlığından yapılan açıklamada, iki ülke arasında yerel saatle 09.00'da telefon görüşmesi oldu. Taraflar arasında 09.00 ve 17.00 saatlerinde olmak üzere günde 2 kez rutin telefon görüşmesi yapılması bekleniyor.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in arasında kapatılan iletişim kanallarının yeniden açılması için nisandan bu yana süren yazışmalar sonuç vermiş, iki ülke arası iletişim hatları dün aktif hale getirilmişti.

Kuzey Kore hükümeti, 2020'de Güney Koreli aktivistlerin Kuzey Kore sınırına deniz yoluyla protesto içerikli broşürler yollamasına karşı tedbir almaması nedeniyle Güney Kore ile iletişim kanallarını durdurma kararı almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

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