Kuzey Suriye'den çekilme kararı sonrasında Trump'ın Türkiye ile olan iş ilişkileri tekrar gündemde

10.10.2019 18:21

Başkan Donald Trump'ın Pazar gecesi geç saatlerde ABD askerlerini Kuzey Suriye'den çekme kararı, Kongre'deki Cumhuriyetçilerin ve Demokratların sert tepkilerine yol açtı. Aynı zamanda Amerika'nın tüm dünyadaki müttefikleri arasında da alarm çanlarını çaldırdı.



Trump, ABD'nin bölgedeki askeri müdahalesine son verme vaadinin bir parçası olarak bu kararı savunurken, ülkesindeki sadık destekçileri bile bunun Türkiye'ye büyük bir askeri harekata yeşil ışık yaktığı konusunda uyardı. Oradaki Kürt azınlık, IŞİD ile mücadelede ABD'nin önemli bir müttefikiydi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hedefi konumunda. Euronews.com'da Görüntüle