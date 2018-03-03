Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Ekonomik Kalkınma Ajansı Müdürü Dr. Akkaya Açıklaması

Kuzey Ren- Vestfalya Eyaleti Ekonomik Kalkınma Ajansı Temsilcilik Müdürü Dr. Adem Akkaya, "Almanlar Türkiye'de genellikle üretim yatırımı yapıyorlar. Türkiye'den oraya giden firmalar satış ve satış sonrası hizmet amacıyla gittikleri için yüksek sermayeye ihtiyaçları olmuyor. Aradaki fark bu nedenle büyük." dedi.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) meclis üyeleriyle düzenlenen toplantıda bir araya gelen Akkaya, iş adamlarını yatırımlar hakkında bilgilendirdi.

Akkaya, bölgeyi yurtdışında tanıtmak ve bölgede şirketleşmek isteyen iş adamlarına bürokratik destek vermek için çalışmalar yaptıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Bu amaçla Çin, Hindistan, Rusya, Amerika, Japonya gibi ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de 10 yıldır bir ofisimiz var. Türk firmaları genellikle satış amaçlı yatırım yapıyor. Kuzey-Ren Vestfalya'da 17 milyon nüfus yaşıyor. Düsseldorf'u merkez alırsanız kamyonunuzla bir saat içinde 17 milyon tüketiciye ulaşabiliyorsunuz. Bu çemberi biraz daha büyütürseniz, yarıçapı 500 kilometre olan bir alan Amsterdam, Paris, Münih, Londra, Berlin gibi şehirleri de kapsıyor ve bu çemberde 160 milyonun üzerinde tüketici yaşıyor. Bu rakam AB nüfusunun 3'te birine ve satın alma gücünün de yüzde 45'ine denk geliyor. Dolayısıyla yabancı yatırımcılar bölgemize pazara yakın olup satış yapmak amacıyla geliyorlar."

Kuzey Ren-Vestfalya ile ilgili de bilgilendirmede bulunan Akkaya, "Kuzey Ren-Vestfalya'yı 9 milyon nüfuslu bir ülke olarak düşünürsek, Hollanda ve Türkiye kadar gayri safi hasıla üretiyor ve dünya çapında da ilk 20'ye giriyor. Eyaletin önde gelen sektörleri, makine imalatı, gıda, kimya, metal, otomotiv, elektrik-elektronik olarak sıralanıyor. Eyaletin bir önemli özelliği de dünyanın en büyük fuar merkezi olması. Hasılatı en yüksek 50 Alman firmasından 19'unun şirket merkezleri, Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde bulunuyor. Birçok büyük firmanın da satın alma merkezleri eyalette faaliyet gösteriyor." diye konuştu.

"Türkiye kökenli 23 bin kişi kendi işinin sahibi"

Akkaya, Almanya'daki Türk nüfusunun üçte birden fazlasının bu bölgede yer aldığını da vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sosyal hayatın ve ekonominin her alanında çalışan Türk insanı var. Eyaletten Türkiye'ye 2016 yılında 3.9 milyar avroluk ihracat, 3.8 milyar avroluk ise ithalat gerçekleştirilmiştir. Kuzey Ren-Vestfalya'nın Alman ekonomisindeki payı yüzde 23 civarında. Eyaletten Türkiye'ye en çok makine, taşıt ve yedek parça, kimyasal ürünleri ve metal ürünler satılıyor. Buna karşılık eyalet Türkiye'den en fazla hazır giyim alıyor. Daha sonra sırasıyla taşıt ve taşıt yedek parçaları, tekstil, makine ve elektrik-elektronik sektörleri geliyor."

Kuzey Ren-Vestfalya'da ikamet eden Türkiye kökenli 23 bin kişinin kendi işinin sahibi olduğunu söyleyen Akkaya, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sağladıkları istihdam sayısı 120 bine ulaştı ve 11 milyar avronun üzerinde ciro yapıyorlar. Son yıllarda eyaletten Türkiye'ye 2 milyar avronun üzerinde yatırım geldiğini görüyoruz. Buna karşılık Türkiye'den oraya giden yatırım 60-70 milyon avro civarında. Almanlar Türkiye'de genellikle üretim yatırımı yapıyorlar. Türkiye'den oraya giden firmalar satış ve satış sonrası hizmet amacıyla gittikleri için yüksek sermayeye ihtiyaçları olmuyor. Aradaki fark bu nedenle büyük. Ancak önümüzdeki yıllarda bu farkın azalacağını düşünüyoruz. Geçen yıl 45 firma bizim rehberliğimizde eyalette şirketleşti. 19 binin üzerinde yabancı firma faaliyet gösteriyor ve 1 milyon kişiye iş imkanı sağlıyor."

Konuşmaların ardından TTSO Meclis Başkanı Şadan Eren ile TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu tarafından Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Ekonomik Kalkınma Ajansı Müdürü Dr. Akkaya'ya plaket takdim edildi.