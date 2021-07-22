Kuzey-Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı Laschet'ten sosyal medyadan Türkçe ve Almanca Kurban Bayramı paylaşımı Açıklaması

Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı Armin Laschet, Almanya'daki Müslümanlara iyi, huzurlu ve sağlıklı Kurban Bayramı diledi.

Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı Armin Laschet, Almanya'daki Müslümanlara iyi, huzurlu ve sağlıklı Kurban Bayramı diledi.

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı da olan Laschet, Twitter'dan Kurban Bayramı'na ilişkin Almanca ve Türkçe paylaşımda bulundu.

Dünyanın her yerinde Müslümanların bu günlerde Kurban Bayramı'nı kutladığına işaret eden Laschet, "Almanya'da yaşayan Müslümanlar da bizim bir parçamızdır. Hepsine iyi, huzurlu ve sağlıklı bayramlar diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay