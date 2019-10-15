Kuzey planlarında çözüme doğru

15.10.2019 12:17

Gemlik gündemini 12 yıldır meşgul eden, bir türlü çözüme kavuşamayan kuzey planlarında hak sahiplerinin taleplerinin kesinleşmesi için sandık kuruluyor.



Geçen hafta gerçekleşen bilgilendirme toplantısında kuzey planlarının on iki yıllık süreci hakkında açıklama yapan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, yargı sürecinin devam ettiğine dikkat çekerek, planlarda iki üç ya da dört kat talebinden hangisinde ısrar edileceğinin kesinleşmesi için hak sahiplerinin görüşlerine başvurulacağını söylemişti. Oylama yapılacak toplantının 16 Ekim Çarşamba saat 18.00'de Cemil Meriç Kültür Merkezi'nde gerçekleşeceğini hatırlatan Sertaslan, hak sahiplerinin katılımının önemli olduğunu belirterek, "Siz ne karar verirseniz biz belediye olarak onun arkasında duracağız" dedi.



Başkan Sertaslan konuyla ilgili şöyle konuştu:



"Uzun yıllardır ilçemiz gündemini meşgul eden ve artık çözüme kavuşması gereken kuzey planlarında yaşanan gelişmeler karşısında idareciler olarak tek başımıza karar vermemiz doğru olmayacaktı. Sonuç olarak insanların sahip olduğu hakları ilgilendiren bu durumda hak sahiplerinin görüşlerine başvurmak şart olmuştur. Kuzey planlarında çözüm bekleyen tüm hemşerilerimizi gerçekleştireceğimiz toplantıya katılmaya ve görüşünü ifade etmeye davet ediyorum." - BURSA

Kaynak: İHA