Kuzey Pasifik ülkeleri yıllık Pasifik turnası avlanma kotasını yüzde 40 düşürecek
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Kuzey Pasifik ülkeleri yıllık Pasifik turnası avlanma kotasını yüzde 40 düşürecek

26.02.2021 07:03 | Son Güncelleme: 26.02.2021 07:06
Kuzey Pasifik ülkeleri yıllık Pasifik turnası avlanma kotasını yüzde 40 düşürecek

Kuzey Pasifik Balıkçılık Komisyonu (NPFC) ülkeleri yıllık Pasifik turna balığı avlanma kotalarını yüzde 40 düşürme konusunda anlaştı.

Kuzey Pasifik Balıkçılık Komisyonu (NPFC) ülkeleri yıllık Pasifik turna balığı avlanma kotalarını yüzde 40 düşürme konusunda anlaştı.

Kyodo ajansının haberine göre, çevrim içi toplantıda bir araya gelen NPFC ülke temsilcileri, balık avlanma kotalarına ilişkin mutabakata vardı.

Buna göre Japonya, Çin dahil toplam 8 NPFC ülkesi, yıllık Pasifik turna balığı avlanma kotasını yüzde 40 düşürülerek 333 bin 750 tona indirilmesinde anlaştı.

2022 sonuna kadar geçerliliğini koruyacak karar kapsamında açık denizlerde yıllık 198 bin ton; ülkelerin münhasır ekonomik bölgelerinde 135 bin 750 ton avlanma yapılabilecek.

NPFC bünyesinde Japonya, Çin, Kanada, Rusya, Güney Kore, Tayvan, ABD ve Vanuatu bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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