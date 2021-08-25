Kuzey Marmara otoyolunda yumurta yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı
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Kuzey Marmara otoyolunda yumurta yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

Kuzey Marmara otoyolunda yumurta yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikametine seyir halinde olan yaklaşık 13 ton yumurta yüklü kamyon Riva kavşağı mevkiinde devrildi.

Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikametine seyir halinde olan yaklaşık 13 ton yumurta yüklü kamyon Riva kavşağı mevkiinde devrildi. Kazada yan yatan kamyon sürücüsü hafif yaralandı. Otoyola saçılan yumurtaları firma personeli topladı.

Kaza, dün sabah saatlerinde Kuzey Marmara otoyolu Edirne istikameti Riva kavşağına 2 kilometre uzaklıkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 03 AAG 682 plakalı Ford markalı kamyonun Afyondan İstanbul'a 6 bin koli, yaklaşık 13 ton yumurta taşıdığı öğrenildi. Yumurta yüklü olan kamyon seyir halindeyken kontrolden çıkarak yan yatıp sürüklendi. Sürüklenen kamyon daha sonra bariyerlere çarparak durabildi. Kamyonda yüklü 13 ton yumurta otoyola saçıldı.

Otoyol görevlilerin sağlık ekiplerine bildirmesiyle hafif yaralanan sürücü ayakta tedavi edildi.

OTOYOLA SAÇILAN YUMURTALARI TEK TEK TOPLADILAR

Kaza sonrasında kamyonda bulunan yumurtalar otoyola saçılırken, sağlam olan yumurtalar firma çalışanları tarafından tek tek ayıklanarak başka bir kamyonete yüklendi. Kamyonun içerisinden hafif yaralı olarak çıkarılan şoför sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Devrilip yan yatan tır drone ile havadan görüntülendi.

(Emre Sertdemir - Onur Hamzaoğlu/İHA)

Kuzey Marmara otoyolunda yumurta yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı
Kuzey Marmara otoyolunda yumurta yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı
Kuzey Marmara otoyolunda yumurta yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Kuzey Marmara otoyolunda yumurta yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı - Haberler
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