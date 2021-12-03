Kuzey Marmara Otoyolunda tır yanarak kullanılamaz hale geldi

MARMARA, BALIKESİR (İHA) - Kuzey Marmara Otoyolunda, bir tır henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Sürücünün dikkati sayesinde herhangi bir can kaybı yaşanmazken tır kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 14.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca tüneli çıkışında meydana geldi. Edirne istikametinden İstanbul istikametine doğru ilerleyen PB 1361 EC plakalı tır, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Dumanları fark eden şoför, tırı sağa çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, müdahale ederek yangını söndürdü. Tır şoförünün dikkati sayesinde can kaybı yaşanmazken tır kullanılamaz hale geldi. Tırın yandığı o anlar ise yoldan geçen vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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