Kuzey Marmara Otoyolunda tır yanarak kullanılamaz hale geldi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kuzey Marmara Otoyolunda tır yanarak kullanılamaz hale geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kuzey Marmara Otoyolunda tır yanarak kullanılamaz hale geldi

Kuzey Marmara Otoyolunda, bir tır henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı alev aldı.

MARMARA, BALIKESİR (İHA) - Kuzey Marmara Otoyolunda, bir tır henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Sürücünün dikkati sayesinde herhangi bir can kaybı yaşanmazken tır kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 14.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca tüneli çıkışında meydana geldi. Edirne istikametinden İstanbul istikametine doğru ilerleyen PB 1361 EC plakalı tır, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Dumanları fark eden şoför, tırı sağa çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, müdahale ederek yangını söndürdü. Tır şoförünün dikkati sayesinde can kaybı yaşanmazken tır kullanılamaz hale geldi. Tırın yandığı o anlar ise yoldan geçen vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. - İSTANBUL

Kuzey Marmara Otoyolunda tır yanarak kullanılamaz hale geldi

Oto galeriden araba çalan 3 çocuk 4 gündür Türkiye'yi geziyor ama hala yakalanamadılar

Oto galeriden araba çalan 3 çocuk 4 gündür Türkiye'yi geziyor ama hala yakalanamadılar

 İstanbul merkezli 6 ilde DHKPC operasyonu

İstanbul merkezli 6 ilde DHKP/C operasyonu

 Tartıştığı babasını tabancayla vuran genç ifade verdi: Kendimi korumam gerekiyordu

Tartıştığı babasını tabancayla vuran genç ifade verdi: Kendimi korumam gerekiyordu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title