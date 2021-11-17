Kuzey Marmara Otoyolunda sapağı kaçıran cipe kamyonet çarptı: 2 yaralı

MARMARA, BALIKESİR (İHA) - Beykoz Kuzey Marmara Otoyolunda, kaçırdığı kavşağa girmek için yavaşlayan cipe kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle cip yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Cip ve kamyonetin sürücüleri hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Beykoz'da Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi. Riva kavşağını kaçıran 34 MG 0568 plakalı Wolkswagen markalı cip sürücüsü Dubai vatandaşı Saleh Mohammed Bın Ishaq, kavşağı kaçırdığı için otoyolda yavaşladı. O esnada 34 JC 2356 plakalı Iveco marka kamyonet, yavaşlayan araca arkadan çarptı. Kazada cip ve kamyonetin şoförleri hafif şekilde yaralandı. Çarpmanın etkisiyle sıkışan kamyonet sürücüsü ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, Jandarma Trafik ekipleri, Kuzey Marmara Otoyolunun 1 şeridini trafiğe kapatarak önlem aldı. - İSTANBUL

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