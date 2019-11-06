Kuzey Marmara otoyolunda minibüs devrildi: 2 yaralı

Kuzey Marmara otoyolunda minibüs devrildi: 2 yaralı

Kuzey Marmara otoyolunda iddiaya göre lastiği patlayan minibüs devrildi.

06.11.2019 19:31 | Son Güncelleme: 06.11.2019 19:46
Kuzey Marmara otoyolunda minibüs devrildi: 2 yaralı

Kuzey Marmara otoyolunda iddiaya göre lastiği patlayan minibüs devrildi. Kazada 2 kişi yaralanırken, trafik durma noktasına geldi.


Edinilen bilgiye göre, Kuzey Marmara otoyolunda lastiği patlayan minibüs kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslar ile yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Kuzey Marmara otoyolunda trafik durma noktasına geldi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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