Kuzey Marmara otoyolunda feci kaza: Tır ile kamyon çarpıştı, 1 kişi ağır yaralandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kuzey Marmara otoyolunda feci kaza: Tır ile kamyon çarpıştı, 1 kişi ağır yaralandı

Kuzey Marmara otoyolunda feci kaza: Tır ile kamyon çarpıştı, 1 kişi ağır yaralandı Kargo kamyonuna çarpan tır hurdaya döndü Çekmeköy'de Kuzey Marmara otoyolunda önünde seyreden kargo yüklü kamyona arkadan çarpan odun yüklü tır hurdaya dönerken, çarpan tırın sürücüsü ağır yaralandı.

10.07.2020 10:41 | Son Güncelleme: 10.07.2020 10:47

Kuzey Marmara otoyolunda feci kaza: Tır ile kamyon çarpıştı, 1 kişi ağır yaralandı

Kargo kamyonuna çarpan tır hurdaya döndü

İSTANBUL - Çekmeköy'de Kuzey Marmara otoyolunda önünde seyreden kargo yüklü kamyona arkadan çarpan odun yüklü tır hurdaya dönerken, çarpan tırın sürücüsü ağır yaralandı. Kargo kamyonu kazanın etkisiyle şarampole yuvarlanırken diğer tır hurdaya döndü. Kaza karışan kamyon ve kaza yeri havadan görüntülendi.

Kaza, Kuzey Marmara yolunda Kocaeli istikametinde Reşadiye Kavşağı Mevkinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Çetin Alkan idaresindeki 39 AV 775 plakalı odun yüklü Mercedes marka tır, önünde seyreden Ünal Göktürk idaresindeki 03 ABF 466 plakalı kargo yüklü Ford marka kamyona arakadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle odun yüklü tırın kupa kısmı parçalanırken kargo yüklü kamyon şarampole yuvarladı. Kuzey Marmara otoyolu savaş alanına dönerken odun yüklü tırın sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştiren sağlık ekipleri yaralı sürücüyü çevredeki Hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri güvenlik önlemleri olarak yolu trafiğe açtı. Kazanın etkisiyle trafiğin durma noktasına geldiği Kuzey Marmara yolunda uzun kuyruklar oluştu. Kazada ölen olmazken kazaya karışan tır ile kamyon kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Şarampole yuvarlanan kargo yüklü kamyon havadan görüntülendi.

Trafikte kazaya karışan kargo kamyon sürücüsü Ünal Göktürk, "Trafikte seyir halindeyken odun yüklü tır arakadan çarptı. Benim kullandığım tır kullanılamaz hale geldi. Diğer tır da kullanılamaz hale geldi. Arkadaşın sağlık durumu iyi, olduğunu söylediler, tırlarda maddi hasarlar meydana geldi" diye konuştu.

Kuzey Marmara otoyolunda feci kaza: Tır ile kamyon çarpıştı, 1 kişi ağır yaralandı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ayasofya'nın geleceği hakkında kararın çıkacağı gün UNESCO'dan diyalog çağrısı Dünya
Ayasofya'nın geleceği hakkında kararın çıkacağı gün UNESCO'dan diyalog çağrısı
Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım hakkında skandal paylaşımda bulunan Levent Özeren gözaltına alındı Güncel
Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım hakkında skandal paylaşımda bulunan Levent Özeren gözaltına alındı
Yavru ayıyı vuran ve köpeklerine işkence yaptıran avcı yakalandı 3. Sayfa
Yavru ayıyı vuran ve köpeklerine işkence yaptıran avcı yakalandı
Süleyman Soylu devreye girdi, şehidin baba evi sıfırdan yapılacak Güncel
Süleyman Soylu devreye girdi, şehidin baba evi sıfırdan yapılacak
Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı Magazin
Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü Dünya
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
Bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi
Bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi
Karın ağrısıyla hastaneye giden çocuğun midesinden 42 adet mıknatıs topu çıktı
Karın ağrısıyla hastaneye giden çocuğun midesinden 42 adet mıknatıs topu çıktı
Erdal Beşikçioğlu yıllardır uzun kullandığı saçını ve sakalını yeni projesi için kestirdi
Erdal Beşikçioğlu yıllardır uzun kullandığı saçını ve sakalını yeni projesi için kestirdi
Survivor'da finale günler kala şampiyon olma hayaline veda eden isim belli oldu
Survivor'da finale günler kala şampiyon olma hayaline veda eden isim belli oldu
Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak
Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak
Erdoğan'ın nikah şahidi olduğu Hamza Gedikoğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanlığı'na atandı
Erdoğan'ın nikah şahidi olduğu Hamza Gedikoğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanlığı'na atandı
Sakarya'da ikinci patlamaya sebep olan havai fişekler için iç acıtan gerçek: 15 gün soğutulması gerekiyordu
Sakarya'da ikinci patlamaya sebep olan havai fişekler için iç acıtan gerçek: 15 gün soğutulması gerekiyordu
Define kazısı sonucu yok olan Dipsiz Göl, rehabilitasyon sonrası eski haline döndü
Define kazısı sonucu yok olan Dipsiz Göl, rehabilitasyon sonrası eski haline döndü
Polise hakaret eden iki zorba ilk cezalarını aldı, diğer suçlardan yargılamalar devam edecek
Polise hakaret eden iki zorba ilk cezalarını aldı, diğer suçlardan yargılamalar devam edecek
Pencereden dışarıyı izleyen küçük Eflin, kör kurşunun kurbanı oldu
Pencereden dışarıyı izleyen küçük Eflin, kör kurşunun kurbanı oldu
Diyarbakır'da kuyumcu vurgunundan sonra şimdi de özel okul vurgunu
Diyarbakır'da kuyumcu vurgunundan sonra şimdi de özel okul vurgunu
Çalan müzik sonrası çılgına dönen Konyasporlu Uğur Demirok'u Bülent Korkmaz zor zapt etti
Çalan müzik sonrası çılgına dönen Konyasporlu Uğur Demirok'u Bülent Korkmaz zor zapt etti
Gazeteci Nagehan Alçı'ya hakime hakaretten 2 yıl 4 ay hapis istemi
Gazeteci Nagehan Alçı'ya hakime hakaretten 2 yıl 4 ay hapis istemi
Bakan Koca müjdeyi verdi! İstanbul'da Dünya Sağlık Örgütü ofisi açılacak
Bakan Koca müjdeyi verdi! İstanbul'da Dünya Sağlık Örgütü ofisi açılacak
Danıştay'ın Ayasofya ile ilgili kararını bugün vermesi bekleniyor
Danıştay'ın Ayasofya ile ilgili kararını bugün vermesi bekleniyor
Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit'in terzisinin dramı yürek dağladı
Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit'in terzisinin dramı yürek dağladı
Adnan Oktar maske takmadığı için duruşma salonundan çıkarıldı
Adnan Oktar maske takmadığı için duruşma salonundan çıkarıldı
4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı
4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı
Galatasaray, Ryan Donk'la 1+1 yıllık anlaşmaya vardı
Galatasaray, Ryan Donk'la 1+1 yıllık anlaşmaya vardı
Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı
Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı
Murat Övüç'e kadın takipçisinden ilginç mesaj: Kocam yatak odasında sizi izliyor
Murat Övüç'e kadın takipçisinden ilginç mesaj: Kocam yatak odasında sizi izliyor
Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı
Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı
Yabancı futbolcu kararına Sergen Yalçın'dan sert tepki: İnanılmaz mantıksız bir karar
Yabancı futbolcu kararına Sergen Yalçın'dan sert tepki: İnanılmaz mantıksız bir karar
İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı
İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yılmaz Tunç Halife Hafter Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Hadise Ebru Gündeş Bergüzar Korel
Spor Podolski Okan Buruk Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Sofiane Feghouli
Daha Fazla Türk Karar Temmuz Sakarya
Şu an buradasınız: Kuzey Marmara otoyolunda feci kaza: Tır ile kamyon çarpıştı, 1 kişi ağır yaralandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.7.2020 10:48:54. #1.14#
title