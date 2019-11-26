26.11.2019 19:26 | Son Güncelleme: 26.11.2019 19:28

Kuzey Marmara otoyolunda devrilen kamyon havadan görüntülendi

Ciple çarpışan kamyon yola devrildi

İSTANBUL - Kuzey Marmara otoyolunda ciple çarpışan bir kamyon yola devrildi. Kaza nedeniyle yoldaki trafik durma noktasına geldi. Yola devrilen kamyon havadan görüntülendi.

Kuzey Marmara otoyolu Paşaköy mevkiinde meydana gelen kazada, seyir halindeyken bir ciple çarpışan kamyon kontrolden çıkarak yola devrildi. Kamyonun yola devrilmesiyle yolda trafik durma noktasına geldi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken trafik akışı tek şeritten sağlandı. Yola devrilen kamyon ile kazaya karışan cip, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Otoyola devrilen kamyon drone ile havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA