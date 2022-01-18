Kuzey Marmara otoyolunda alev alan kamyonun şoförü öldü - Haberler
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Kuzey Marmara otoyolunda alev alan kamyonun şoförü öldü

Kuzey Marmara otoyolunda alev alan kamyonun şoförü öldü
AA / Şükrü Gündüz - Haberler | Güncel

Kuzey Marmara otoyolunda meydana gelen trafik kazasında kamyon şoförü hayatını kaybetti.

MARMARA, BALIKESİR (AA) - Kuzey Marmara otoyolunda meydana gelen trafik kazasında kamyon şoförü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden Ankara istikametine seyir halinde olan 41 KK 268 plakalı kamyon, Riva Kavşağında yol kenarındaki menfeze çarptıktan sonra devrilerek alev aldı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçtaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Tamamen yanan araçta yapılan incelemede, sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazanın ardından, trafik kontrollü sağlanıyor.

Kuzey Marmara otoyolunda alev alan kamyonun şoförü öldü

Kuzey Marmara otoyolunda alev alan kamyonun şoförü öldü

Kuzey Marmara otoyolunda alev alan kamyonun şoförü öldü

Kuzey Marmara otoyolunda alev alan kamyonun şoförü öldü

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AA / Şükrü Gündüz - Son Dakika Haberleri

Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Marmara, Ankara, Güncel, Haber

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