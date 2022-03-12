Kuzey Marmara Otoyolu Sarıyer mevkiinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda 4 tır birbirine girdi.
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Kuzey Marmara Otoyolu Sarıyer mevkiinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda 4 tır birbirine girdi.
MARMARA, BALIKESİR (İHA) - Kuzey Marmara Otoyolu Sarıyer mevkiinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda 4 tır birbirine girdi. Olay yerine sevk edilen ekipler, kazanın kaldırılması için çalışma başlattı. Otoyol Ankara istikametine kapandı. - İSTANBUL
#Aybar kar fırtınasına karşı alınan önlemleri yeterli buluyor musunuz? #AybarKarFırtınası | #kargeldi | #karyağıyor | #kartatili— Haberler (@Haberler) March 11, 2022
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