Kuzey Marmara Otoyolu Sarıyer mevkiinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda 4 tır birbirine girdi. - Haberler

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Kuzey Marmara Otoyolu Sarıyer mevkiinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda 4 tır birbirine girdi.

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kuzey Marmara Otoyolu Sarıyer mevkiinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda 4 tır birbirine girdi.

Kuzey Marmara Otoyolu Sarıyer mevkiinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda 4 tır birbirine girdi.

MARMARA, BALIKESİR (İHA) - Kuzey Marmara Otoyolu Sarıyer mevkiinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda 4 tır birbirine girdi. Olay yerine sevk edilen ekipler, kazanın kaldırılması için çalışma başlattı. Otoyol Ankara istikametine kapandı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

TEM Otoyolu, Sarıyer, Marmara, kar, 3. Sayfa, Haberler

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