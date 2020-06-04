Kuzey Marmara Otoyolu şantiyesinde kaza: 1 ölü
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Kuzey Marmara Otoyolu şantiyesinde kaza: 1 ölü

Kuzey Marmara Otoyolu şantiyesinde kaza: 1 ölü Manevra yapan 2 aracın arasına sıkışan işçi hayatını kaybetti Sağlık ve itfaiye ekiplerinin 40 dakikalık kalp masajına rağmen hayata döndürülemedi Yapımı devam eden Kuzey Marmara Otoyolu'nun 6'ncı kesimi olan Akyazı Şantiyesi'nde manevra yapan 2...

04.06.2020 14:09 | Son Güncelleme: 04.06.2020 14:13

Kuzey Marmara Otoyolu şantiyesinde kaza: 1 ölü

Manevra yapan 2 aracın arasına sıkışan işçi hayatını kaybetti

Sağlık ve itfaiye ekiplerinin 40 dakikalık kalp masajına rağmen hayata döndürülemedi

SAKARYA - Yapımı devam eden Kuzey Marmara Otoyolu'nun 6'ncı kesimi olan Akyazı Şantiyesi'nde manevra yapan 2 aracın arasında kalan işçi sağlık ve itfaiye ekiplerince yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, Kuzey Marmara Otoyolu'nun 6'ncı kesimi olan Akyazı şantiyesi Gebeş mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yapım çalışmaları devam eden şantiye içerisinde çalışan Yıldıray Keçe isimli işçi, manevra yapmakta olan 2 aracın arasında kaldı. Kazanın fark edilmesi üzerine, yaralı işçi diğer işçiler tarafından kurtarılarak hemen durum itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirildi.

Konunun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri iki araç arasında sıkışarak ağır yaralanan Keçe'yi hayata döndürebilmek için yaklaşık 40 dakikalık kalp masajı yaptı. İşçi Yıldıray Keçe, bölgede ekiplerce yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu şantiyesinde kaza: 1 ölü

Kaynak: İHA

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