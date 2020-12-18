Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nde yeni kesimler trafiğe açılacak
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Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nde yeni kesimler trafiğe açılacak

18.12.2020 09:41 | Son Güncelleme: 18.12.2020 09:45
Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nde yeni kesimler trafiğe açılacak

Kuzey Marmara Otoyolu Projesi kapsamında yer alan TEM-İzmit-1 Kavşağı ile TEM-Akyazı Kavşağı arası kesim 20 Aralık'ta trafiğe açılacak.

Kuzey Marmara Otoyolu Projesi kapsamında yer alan TEM-İzmit-1 Kavşağı ile TEM-Akyazı Kavşağı arası kesim 20 Aralık'ta trafiğe açılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Kuzey Marmara Otoyolu Projesi Kurtköy-Akyazı kesiminin yap-işlet-devret modeli ile yapılması, işletilmesi ve devri işinde, TEM-İzmit-1 Kavşağı ile TEM-Akyazı Kavşağı arası kesiminin trafiğe açılması Bakanlık tarafından onaylandı.

Otoyolun bu kesimi 20 Aralık saat 00.01'den itibaren trafiğe açılacak.

Kontrollü kara yolu olarak trafiğe açılan bu kesime, yayaların, hayvanların, motorsuz araçların, lastik tekerlekli traktörlerin, iş makinelerinin ve bisikletlilerin girmesi yasaklandı.

Bu kesimde mecburi asgari hız 40 kilometre/saat, azami hız 120 kilometre/saat olarak tespit edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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