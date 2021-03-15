Kuzey Marmara Otoyolu Projesi Nakkaş-Başakşehir kesiminin müşavirlik ihalesi 12 Nisan'da yapılacak
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Kuzey Marmara Otoyolu Projesi Nakkaş-Başakşehir kesiminin müşavirlik ihalesi 12 Nisan'da yapılacak

15.03.2021 09:07 | Son Güncelleme: 15.03.2021 09:13
Kuzey Marmara Otoyolu Projesi Nakkaş-Başakşehir kesiminin müşavirlik ihalesi 12 Nisan'da yapılacak

Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü dahil) Projesi Nakkaş-Başakşehir (bağlantı yolları dahil) kesiminin yap-işlet-devret (YİD) modeliyle yapılması, işletilmesi ve devri işi yapım döneminin müşavirlik hizmeti ihalesi 12 Nisan'da gerçekleştirilecek.

Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü dahil) Projesi Nakkaş-Başakşehir (bağlantı yolları dahil) kesiminin yap-işlet-devret (YİD) modeliyle yapılması, işletilmesi ve devri işi yapım döneminin müşavirlik hizmeti ihalesi 12 Nisan'da gerçekleştirilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ihale ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ihale, istekliler arasında kapalı teklif alma usulüyle Karayolları Genel Müdürlüğü'nde yapılacak.

İstekliler, ihale dosyasını 17 Mart'tan itibaren Karayolları Genel Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanlığında ücretsiz görebilecek.

Geçici teminat tutarının 1 milyon lira olarak belirlendiği ihaleye iştirak etmek isteyenler, KDV dahil 10 bin lira satış bedelli ihale dosyasını alacak.

Teklifler, en erken ihale tarihinden 7 gün öncesinden başlamak üzere ihale tarihinde saat 14.00'a kadar Karayolları Genel Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanlığınca görevlendirilen Komisyonu Başkanlığına elden veya postayla teslim edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal

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