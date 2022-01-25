Kuzey Marmara Otoyolu Odayeri mevkiinde tırların geçişine izin verilmiyor

MARMARA, BALIKESİR (AA) - İstanbul Valiliğinin toplu taşıma ve görevli araçlar dışındaki özel araçların trafiğe çıkışının durdurulması kararının ardından, izni bulunmayan araçların köprülerden geçişlerine müsaade edilmiyor.

İstanbul Valiliğinin kararı doğrultusunda polis ekiplerince köprü bağlantı yollarında kontrol noktaları oluşturuldu.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Edirne istikametine Kavacık mevkisinde kontrol gerçekleştiren polis ekiplerinin, özel aracıyla trafiğe çıkanları Kavacık, Beykoz, Riva sapağına yönlendirmesi nedeniyle TEM Otoyolu'nda trafik yoğunluğu oluştu.

Polis ekipleri ayrıca araçların kış lastiği takıp takmadığını da kontrol etti.

Jandarma ekipleri ise Göktürk'ten İstanbul Havalimanı'na giden D-20 yolunda kontrol noktası oluşturdu. Burada özel araçları denetleyen jandarma ekipleri, izni olmayanların yola devam etmelerine izin vermedi. Kuzey Marmara bağlantı yollarına giren tırların geçişine izin verilmezken, Eyüpsultan ilçesine bağlı Odayeri köyünü Kuzey Marmara Otoyolu'na bağlayan yolda tırlar bekliyor.

Yol kenarına park edilen araçlar çalışmaları aksattı

Yoğun kar nedeniyle çok sayıda sürücünün araçlarını yol kenarına park etmesi ekiplerin çalışmalarında aksamalara neden oldu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Otoyol ve D-100'de park edilmiş özel araçların sahipleri tarafından kaldırılmasını istedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri de ana arterlerde tuzlama çalışması yürüttü. Ana arterlerin dışında kalan yollarda ise yoğun kar biriktiği gözlendi. Bazı bölgelerde karın ağırlığını kaldıramayan ağaçlar devrildi.

Otobüs duraklarında yaşanan yoğunluk nedeniyle de birçok vatandaş uzun mesafeler yürümek zorunda kaldı.