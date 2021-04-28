Kuzey Marmara Otoyolu'nun 7'nci kesimi açılışa hazır
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Kuzey Marmara Otoyolu'nun 7'nci kesimi açılışa hazır

İhlas Haber Ajansı / EMRE BABA - Haberler | Güncel

Kuzey Marmara Otoyolu'nun 7'nci kesimi açılışa hazır Kuzey Marmara Otoyolu'nun 7'nci kesimi havadan görüntülendi Kuzey Marmara Otoyolu'nun 7'nci kesimi Hasdal Kavşağı-Habibler Kavşağı arasındaki 10 kilometrelik kesimdeki çalışmalar tamamlandı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun 7'nci kesimi açılışa hazır

Kuzey Marmara Otoyolu'nun 7'nci kesimi havadan görüntülendi

İSTANBUL - Kuzey Marmara Otoyolu'nun 7'nci kesimi Hasdal Kavşağı-Habibler Kavşağı arasındaki 10 kilometrelik kesimdeki çalışmalar tamamlandı. Projenin tamamlanmasıyla açılışa hazır olan son kısım drone ile havadan görüntülendi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesimi olan 7'nci kesim, Hasdal Kavşağı-Habibler Kavşağı'ndaki çalışmalar tamamlandı. 10 kilometre ve çift tüp kesintisiz olarak, 4 bin 4 metre ile İstanbul'un en uzun tüneli olma özelliğine sahip olan tüneller akıllı ulaşım sistemleri ile donatıldı. Açılışa hazır olan ve dünyanın en geniş tünelleri arasında yer alan Sultangazi-Cebeci tünelinin de son hali ise drone ile havadan görüntülendi. Kuzey Marmara Otoyolu projesi Kınalı'dan Akyazı'ya kadar olan 400 kilometrelik kesiminin toplam maliyeti 8 milyar dolar, 7'nci kesimin maliyeti ise 5 milyar 200 milyon TL mal oldu.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun 7'nci kesimi açılışa hazır
Kuzey Marmara Otoyolu'nun 7'nci kesimi açılışa hazır
Kuzey Marmara Otoyolu'nun 7'nci kesimi açılışa hazır
Kuzey Marmara Otoyolu'nun 7'nci kesimi açılışa hazır
Kuzey Marmara Otoyolu'nun 7'nci kesimi açılışa hazır
Kuzey Marmara Otoyolu'nun 7'nci kesimi açılışa hazır
Kuzey Marmara Otoyolu'nun 7'nci kesimi açılışa hazır
Kuzey Marmara Otoyolu'nun 7'nci kesimi açılışa hazır
Kuzey Marmara Otoyolu'nun 7'nci kesimi açılışa hazır
Kuzey Marmara Otoyolu'nun 7'nci kesimi açılışa hazır
Kuzey Marmara Otoyolu'nun 7'nci kesimi açılışa hazır
Kuzey Marmara Otoyolu'nun 7'nci kesimi açılışa hazır

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRE BABA

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