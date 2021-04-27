Kuzey Marmara Otoyolu'nun 7'nci kesimi açılışa hazır
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Kuzey Marmara Otoyolu'nun 7'nci kesimi açılışa hazır

Kuzey Marmara Otoyolu'nun 7'nci kesimi açılışa hazır
Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu - Haberler | Ekonomi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu projesinin Türkiye'nin için en önemli projelerden biri olduğunu belirterek, "Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesimi olan 7'nci kesimi de bitirdik.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu projesinin Türkiye'nin için en önemli projelerden biri olduğunu belirterek, "Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesimi olan 7'nci kesimi de bitirdik. Böylece projeyi tamamlamış oluyoruz." dedi.

Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu 7'nci kesimi Habibler-Hasdal şantiye alanında tamamlanan çalışmaları yerinde inceledi.

Yürütülen çalışmalar ve sona yaklaşılan projeye ilişkin AA muhabirine bilgi veren Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu projesinin 400 kilometre uzunluğunda devasa bir çalışma olduğunu söyledi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun 7'nci kesimi Hasdal Kavşağı-Habibler Kavşağı arasındaki 10 kilometrelik kesimin de sonuna gelindiğini, burada yapılan çalışmaların bitirildiğini aktaran Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Kuzey Marmara Otoyolu projesi ülkemiz için en önemli projelerden biri. Sultangazi-Cebeci tünellerinin içindeyiz şu an. Projenin 390 kilometrelik kesimini daha önce açarak vatandaşımızın hizmetine sunmuştuk. Bunun içinde Yavuz Sultan Selim Köprüsü de vardı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün İstanbul şehir içi trafiğine ve boğaz köprülerine getirdiği kolaylığı vatandaşlarımız kullanarak gördü. Daha önce açtığımız 390 kilometrelik Kuzey Marmara Otoyolu'nun yakıttan, zamandan ve emisyondan kazanımı yıllık 2,5 milyar TL oldu. Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesimi olan 7'nci kesimi de bitirdik. Böylece projeyi tamamlamış oluyoruz.

Bulunduğumuz nokta Cebeci tüneli, Hasdal-Habibler arasındaki 4.004 metre uzunluğu ile İstanbul'un en uzun tünelleri... Burası Hasdal'dan, özellikle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden gelen yoğun trafiğin Mahmutbey kesimine kadar olan, İstanbul'un en yoğun trafik akslarından biri olan kesimde çok büyük kolaylık ve alternatif ulaşım imkanı sağlayacak."

"Projenin en önemli kesimi, İstanbul şehir içi trafiğine olan katkısı"

Adil Karaismailoğlu, proje ile birlikte TEM otoyolundaki yoğun trafiğe rahatlık sağlanacağını ifade ederek, "Bütün hazırlıklar bitti, projemiz tamamlandı. Her yönüyle dört dörtlük bir proje oldu. Projenin en önemli kesimi, İstanbul şehir içi trafiğine olan katkısı olacak." dedi.

Kuzey Marmara Otoyolu projesinin Kınalı'dan Akyazı'ya kadar olan 400 kilometrelik kesiminin toplam maliyetinin 8 milyar dolar olduğunu anımsatan Karaismailoğlu, 7'nci kesimin maliyetinin ise 5 milyar 200 milyon TL olduğunu bildirdi.

Karaismailoğlu, "Projenin tamamlanmasıyla yakıttan, zamandan ve egzoz emisyonu azalımından sağlayacağımız tasarruf da yıllık 357 milyon TL olacak." ifadesini kullandı.

"İstanbul'un en uzun, dünyanın en geniş tünellerini hizmete açacağız"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Hasdal-Habibler arasındaki kesimin 10 kilometre olduğunu hatırlatarak, "Bunun içinde bulunan, çift tüp kesintisiz olarak, 4.004 metrelik İstanbul'un en uzun tünelini hizmete açacağız. Bunlar, dünyanın en geniş, en konforlu tünelleri..." diye konuştu.

Tünellerin akıllı ulaşım sistemleri ile donatıldığına işaret eden Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Projelerimizle birlikte çevre düzenlemesine çok önem veriyoruz. Bu proje sayesinde egzoz emisyonundan sağladığımız faydaların karşılığı yıllık 2 bin 700 ağaca eş değer. Şu an çevre düzenlemesi, ağaçlandırma gibi tüm işlemleri tamamladık, açılışa hazır durumdayız. Bu projeyi açtığımızda Habibler-Cebeci kavşağından Sultangazi ve Arnavutköy ulaşımları çok daha kısalacak. Devamında Kuzey Marmara Otoyolu'na bağlandıktan sonra Başakşehir'e ulaşım da çok kolaylaşmış olacak. Özellikle Hasdal-Tekstilkent ve devamında Mahmutbey Kavşağı ile birlikte İstanbul'un en yoğun kesitinde alternatif ulaşım aksı oluşturmuş oluyoruz. Bütün işler tamamlandı, açılışı bekliyoruz. İstanbullulara ve Türkiye'ye hizmet edecek çok kıymetli bir eser."

Türkiye'nin her noktasında bu gibi değerli projeleri yapıp hizmete sunduklarını ifade eden Karaismailoğlu, bu tarz projelerle ülkeye katkı sunmaya devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

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