Kuzey Marmara Otoyolu'nu kullanacak ağır tonajlı araçların güzergahı belirlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kuzey Marmara Otoyolu'nu kullanacak ağır tonajlı araçların güzergahı belirlendi

Kuzey Marmara Otoyolu'nu kullanacak ağır tonajlı araçların güzergahı belirlendi
Anadolu Ajansı / Mücahit Türetken - Haberler | Güncel

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararına göre, 1 Haziran'dan itibaren Avrupa ile Asya arası çift yönlü transit yük taşımacılığı yapan ve Kuzey Marmara Otoyolu'nu kullanan araçların, güzergah giriş çıkış noktaları düzenlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararına göre, 1 Haziran'dan itibaren Avrupa ile Asya arası çift yönlü transit yük taşımacılığı yapan ve Kuzey Marmara Otoyolu'nu kullanan araçların, güzergah giriş çıkış noktaları düzenlendi.

İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıda, alt komisyonda görüşülen gündem maddesine göre, daha önce güzergahta yer alan ve çıkış noktası olarak belirlenen Paşaköy Kavşağı'nın ağır tonajlı yük araçlarının geçişlerine uygun olmaması nedeniyle Mecidiye Kavşağı'ndan çıkış yapmalarının uygun olacağı belirtildi.

Oy birliği ile kabul edilen maddeye göre, Tekirdağ istikametinden gelerek İstanbul'u transit geçip Kocaeli istikametine devam edecek ağır tonajlı yük araçları Kınalı gişelerini kullanarak Kuzey Marmara Otoyolu'na girecek ve Kocaeli istikametinde ise en erken Mecidiye gişelerinden çıkış yapacak.

Kocaeli istikametinden gelip, İstanbul'u transit geçerek Tekirdağ istikametine seyredecek ağır tonajlı yük araçları en geç Mecidiye gişelerini kullanarak Kuzey Marmara Otoyolu'na girecek ve Tekirdağ istikametinde ise en erken Kınalı gişelerinden çıkış yapacak.

Taşımanın başlangıç veya bitiş noktası İstanbul sınırları içerisinde ise araçlar Kuzey Marmara Otoyolu'na bağlanan en yakın gişelerden giriş veya çıkış yapacak.

Ayrıca İstanbul şehir içini kullanmak zorunda kalacak ağır tonajlı yük araçları, güzergahlarını ilişkilendirecek güzergah izin belgesi, irsaliye, gümrük evrakları gibi belgelerini denetim ekiplerine ibraz edecek.

Gündemde görüşülen ve oy birliği ile kabul edilen bir diğer maddeye göre, Adalar'da toplu ulaşımda kullanılan elektrikli araçların kullanım süresi 31 Aralık 2021'e kadar uzatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Türetken

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Adnan Menderes Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Müge Anlı Beren Saat Seda Sayan
Spor Ali Koç Merih Demiral Sergen Yalçın Nihat Özdemir Mahmut Tekdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kuzey Marmara Otoyolu'nu kullanacak ağır tonajlı araçların güzergahı belirlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.06.2021 16:40:02. #1.13#

title