Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada 1 kişi daha hayatını kaybetti - Haberler
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Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada 1 kişi daha hayatını kaybetti

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Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada 1 kişi daha hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kaza sonrası hastanede tedavi altına alınan yaralı kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kaza sonrası hastanede tedavi altına alınan yaralı kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza, Gebze ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan E.S. idaresindeki 46 BM 790 plakalı BMW marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesine bariyerlere çarparak refüje girdi. Kullanılmaz hale gelen otomobilde sıkışan E.S.'nin eşi Z.S. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden otoyol ekipleri, yolda güvenlik önlemi almaya çalışırken, aynı istikamette seyir halinde olan M.A. yönetimindeki 34 DCZ 458 plakalı Audi marka otomobil, önce otoyol görevlisi Bekir Tekirağaç'a, daha sonra da bariyerlere çarptı. Meydana gelen ikinci kazada da Bekir Tekirağaç ve otomobil sürücüsü M.A. yaralandı.

Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Bekir Tekirağaç, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan Z.S. ve M.A. da hastaneye kaldırıldı. Z.S. de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

(Mustafa Uslu - Güven Gök/İHA)

Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada 1 kişi daha hayatını kaybetti

Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada 1 kişi daha hayatını kaybetti

Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada 1 kişi daha hayatını kaybetti

Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada 1 kişi daha hayatını kaybetti

Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada 1 kişi daha hayatını kaybetti

Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada 1 kişi daha hayatını kaybetti

Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada 1 kişi daha hayatını kaybetti

Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada 1 kişi daha hayatını kaybetti

Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada 1 kişi daha hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada 1 kişi daha hayatını kaybetti - Haberler
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