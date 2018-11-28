Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki İş Kazası - CHP Milletvekilleri Kaza Yerini Ziyaret Etti

CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet ve İstanbul Milletvekili Ali Şeker, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli-Gebze kesiminde kazanın meydana geldiği alanda incelemelerde bulundu.

İnceleme sonrası gazetecilere açıklama yapan Hürriyet, haberi alınca Ankara'dan bölgeye geldiklerini belirterek, durumu yerinde incelemek istediklerini söyledi.

"Şu anda 2 işçimizin cenazesi çıkarılmaya çalışılıyor." diyen Hürriyet, kocaman bir beton blokun yerinden koparak düştüğünü kaydetti.

Hürriyet, beton blokun ilk katının atıldığını, ikinci kat atılırken olayın meydana geldiğini dile getirerek, "Belli ki taşımamış. Hava koşulları da belli ki hesaba katılmamış. Aldığımız bilgilerde normalde 2 günde bir beton atılıyormuş ama havaların soğuması nedeniyle 3-3,5 güne çıkarılmış ama demek ki bu da yetmemiş. Dolayısıyla hava koşulları pek hesaba katılmadan böyle bir elim kaza meydana geliyor." diye konuştu.

- "Teknik heyetin raporlarına bakacağız"

Cenazelerin vücut bütünlüğü bozulmadan enkazdan çıkarılmaya çalışıldığını anlatan Hürriyet, "Biz bunları kaza olarak nitelendirmiyoruz. Aslında bu tür şeyler cinayet. Bir insanımızın bile hayatını kaybetmesi, bizi yürekten yaralayan şeyler. İncelemelerimize devam edeceğiz. Teknik heyetin raporlarına bakacağız. Olayın takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

Hürriyet, kazaya ilişkin yayın yasağı kararı verilmesini anlamadıklarını söyledi.

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker de iş kazası olan yerde ihmalin de olacağını savundu.

Hava koşulları hesaba katılmadan işin bilimsel tarafının ihmal edildiğini ileri süren Şeker, gerekenler yapılmadığı takdirde insanların canlarıyla bedel ödediğini ve bunların yaşanmaması için iş güvenliğine riayet edilmesi gerektiğini anlattı.

Şeker, yayın yasağı kararını eleştirerek, yenilerinin olmaması için bu tür durumlardan herkesin haberdar olması gerektiğini dile getirdi.