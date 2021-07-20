Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: 2'si çocuk 5 yaralı
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: 2'si çocuk 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kuzey Marmara Otoyolu Pendik Kurnaköy mevkisinde aşırı hızla giden sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kuzey Marmara Otoyolu Pendik Kurnaköy mevkisinde aşırı hızla giden sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi. 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Pendik, Kurnaköy mevkisinde, İstanbul istikametinde meydana geldi. İddiaya göre aşırı hızla seyir halinde olan 27 MA 3237 plakalı hafif ticari araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek 34 DDY 965 plakalı çekiciye arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle çekici yola savruldu, arkadan gelen 34 CZE 533 plakalı otomobil ise çekiciye çarptı. İhbar üzerine kazanın meydana geldiği bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde jandarma ekipleri güvenlik önlemi alırken İtfaiye ekipleri minibüste sıkışan yaralıları bulundukları noktadan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 2'si çocuk 5 kişinin yaralandığı öğrenildi. Kazada yaralanan yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslar ile çevredeki hastanelere kaldırıldı. Bölgede kaza nedeniyle kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

(Aykut Zor/İHA)

Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: 2'si çocuk 5 yaralı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: 2'si çocuk 5 yaralı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: 2'si çocuk 5 yaralı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: 2'si çocuk 5 yaralı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: 2'si çocuk 5 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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