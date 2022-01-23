Son dakika haber | Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü şarampole devrildi: 3 ölü, 15 yaralı

ÜMRANİYE, İSTANBUL (İHA) - - Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü şarampole devrildi: 3 ölü, 15 yaralı

İSTANBUL - Ümraniye Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada otobüs şoförü ve 2 yolcu hayatını kaybetti. Yaralanan 15 yolcu ise çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza, Ümraniye Kuzey Marmara Otoyolu'nda saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ'dan Antalya'ya giden yolcu otobüsü, Reşadiye Mevkii'nde yoğun kar yağışından dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek demir bariyerleri aşıp şarampole yuvarlandı. Kazada, otobüs şoförü ve 2 yolcu hayatını kaybetti. 15 yolcu ise yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, kaza yeri drone ile havadan görüntülendi.