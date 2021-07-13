Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü ile tıbbi atık aracı çarpıştı: 4 yaralı
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü ile tıbbi atık aracı çarpıştı: 4 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü ile tıbbi atık aracı çarpıştı: 4 yaralı
Anadolu Ajansı / Kaan Bozdoğan - Haberler | Güncel

İstanbul'da yolcu otobüsü ile tıbbi atık aracının çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

İstanbul'da yolcu otobüsü ile tıbbi atık aracının çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, İstanbul'dan Bodrum'a giden ve arıza lambası yandığı için yolun sağ şeridinde hızını düşürerek ilerleyen 33 ACN 445 plakalı yolcu otobüsü, Kuzey Marmara Otoyolu Hikmet Çeri Viyadüğünde İSTAÇ AŞ'ye ait 34 JB 0628 plakalı araçla çarpıştı.

Kazada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma, itfaiye, sağlık ve otoyol ekipleri, bölgede çalışma yaptı.

Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Diğer yolcular başka bir otobüs ile Bodrum'a gitmek üzere yola çıktı.

Kaza dolasıyla bir süre aksayan trafik, jandarma ekiplerince kontrollü şekilde sağlandı.

Kullanılmaz hale gelen ve çekiciyle olay yerinden kaldırılan otobüsün Mersin'e gönderileceği bildirildi.

Otobüsün yedek şoförü Nezir Öztürk, yaptığı açıklamada, Bodrum'a gitmek üzere Esenler Otogarı'ndan çıktıklarını, Kuzey Marmara Otoyolu'na girdiklerinde otobüsün arıza lambasının yandığını söyledi.

Öztürk, "Gişeleri geçtikten sonra arıza lambamız yandı. 20-30 (kilometre) süratle arabamızı sürerken dörtlülerimizi açtık. Seyir halinde virajı geçtik, ilerde mola veririz diye düşündük. Ardından bir anda gelen araç bize çarptı, ardından araçtan indik arabadan yolcularımızı tahliye ettik. Yaralılarımıza ilk müdahalemizi yaptık. Ambulans, itfaiye ve polisi arayıp haberdar ettik. Diğer yolcuları da yedek araç istedik ve Bodrum'a yolcu ettik. Yaralılarımızın durumu iyi." ifadesini kullandı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü ile tıbbi atık aracı çarpıştı: 4 yaralı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü ile tıbbi atık aracı çarpıştı: 4 yaralı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü ile tıbbi atık aracı çarpıştı: 4 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kaan Bozdoğan

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