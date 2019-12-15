Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik kazası : 1 yaralı
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik kazası : 1 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

15.12.2019 18:16 | Son Güncelleme: 15.12.2019 18:16
Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik kazası : 1 yaralı

Kuzey Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

istikametinde seyir halinde olan Aydın T. idaresindeki 34 RT 7485 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Hüseyinli mevkisinde bariyerlere çarptı. Otomobilde bulunan Semiha C. yaralandı.

Kazanın verilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Semiha C. ambulansla hastaneye kaldırılırken otomobilde hasar oluştu.

Otomobil daha sonra olay yerinden kaldırıldı.

Kaynak: AA
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