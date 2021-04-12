Kuzey Marmara Otoyolu'nda tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu - Haberler | Güncel
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, otoyolun Sevindikli gişeler mevkisinde seyir halindeki Abdullah Fatih Demirci'nin kullandığı 34 BMK 261 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen M.T. yönetimindeki 31 AFY 084 plakalı tıra çarptı.
Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı.
Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Demirci'nin yaşamını yitirdiğini tespit etti.???????
Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu