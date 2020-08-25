Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır devrildi, plastik hammaddeler yola saçıldı
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır devrildi, plastik hammaddeler yola saçıldı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır devrildi, plastik hammaddeler yola saçıldı Kuzey Marmara Otoyolu'nda bariyerlere çarpan tır devrildi.

25.08.2020 09:53 | Son Güncelleme: 25.08.2020 10:00

Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır devrildi, plastik hammaddeler yola saçıldı

İSTANBUL - Kuzey Marmara Otoyolu'nda bariyerlere çarpan tır devrildi. Devrilen tırda bulunan torba içerisindeki plastik hammaddeler yola saçıldı.

Kaza sabah saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 LE 4680 plakalı Mercedes marka tırın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen tırın sürücüsü ve yanında bulunan bir kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri hafifi yaralı sürücüye olay yerinde müdahale ederken yaralı arkadaşını ise ambulansla hastaneye kaldırdı. Öte yandan devrilen tırda torbalar içerisindeki toz halindeki plastik hammaddeleri yola döküldü.

Kaza yapan tır vinç yardımıyla kaldırılırken yola saçılan plastik hammaddeleri de ekipler tarafından toplanarak yol temizlendi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır devrildi, plastik hammaddeler yola saçıldı

Kaynak: İHA

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