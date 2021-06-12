Kuzey Marmara Otoyolu'nda deverilen vinç havadan görüntülendi
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda deverilen vinç havadan görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kuzey Marmara Otoyolu Ankara seyir halindeyken kontrolden çıkarak devrilen vinç havadan görüntülendi.

Kuzey Marmara Otoyolu Ankara seyir halindeyken kontrolden çıkarak devrilen vinç havadan görüntülendi. Yol tek şeride düşerken, vinç sürücüsü Fatih Sönmez, "Güneş vurunca daldık. Bir anlık dalgınlıkla bariyere girdik" dedi.

Olay, saat 07.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Otoyol üzerinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir sebeple kontrolden çıkan vinç Uskumruköy'de devrildi. Vinç sürücüsü kazayı hafif yaralı olarak atlatırken, yol tek şeride düştü. Kaza yeri de havdan görüntülendi. Vinç sürücüsü Fatih Sönmez, "Güneş vurunca daldık. Bir anlık dalgınlıkla bariyere girdik" dedi. - İSTANBUL

Kuzey Marmara Otoyolu'nda deverilen vinç havadan görüntülendi
Kuzey Marmara Otoyolu'nda deverilen vinç havadan görüntülendi
Kuzey Marmara Otoyolu'nda deverilen vinç havadan görüntülendi
Kuzey Marmara Otoyolu'nda deverilen vinç havadan görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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