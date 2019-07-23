KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA TIR DEVRİLDİ(1)
*Uskumruköy Mevkiinde Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikameti trafiğe kapandı.
*Uskumruköy Mevkiinde Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikameti trafiğe kapandı.
Haber-Kamera: Hakan KAYA/ İSTANBUL DHA
Kuzey Marmara Otoyolu Uskumruköy Kavşağı mevkii Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametinde bir TIR henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi. Ankara istikameti trafiğe kapandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. TIR'ı kaldırma çalışması başlatıldı.
Görüntü dökümü:
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Yol kamerasından görüntüler
Kaynak: DHA
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