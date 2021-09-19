Kuzey Marmara Otoyolu'nda tekstil ürünleri taşıyan bir tır yandı - Haberler
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda tekstil ürünleri taşıyan bir tır yandı

AA / Metin Tokgöz - Haberler | Güncel
Kuzey Marmara Otoyolu'nda tekstil ürünleri taşıyan bir tır yandı

Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy mevkisinde tekstil ürünü yüklü bir tır yandı.

Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy mevkisinde tekstil ürünü yüklü bir tır yandı.

Alınan bilgiye göre, Furkan Kural idaresindeki 34 ZM 4642 plakalı tekstil ürünü yüklü tır, hareket halindeyken motor kısmından alev aldı. Sürücü, aracı yolun sağına çekerek alevlere ilk müdahaleyi yangın tüpleriyle yaptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Kural, "Fransa'ya tekstil ürünü götürüyordum. Araç, motor kısmından alev aldı. Aşağı indim yangın tüpleriyle müdahale ettim. Daha sonra itfaiyeye haber verdim. Ekipler yangına müdahale etti." dedi.

Yangın nedeniyle Ankara istikameti bir süre trafiğe kapatılan yolda trafik tek şeritten kontrollü olarak veriliyor.

Ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.

AA / Metin Tokgöz - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kuzey Marmara Otoyolu'nda tekstil ürünleri taşıyan bir tır yandı - Haberler
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