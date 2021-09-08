Kuzey Marmara Otoyolu'nda tabaka serimi çalışması yapılacak

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kurtköy-Akyazı kesimi kuzey taşıma yolunda yapılacak çalışma nedeniyle 4-10 Eylül'de trafik akışı güney taşıma yolundan iki yönlü gerçekleştirilecek.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kurtköy-Akyazı kesimi kuzey taşıma yolunda yapılacak çalışma nedeniyle 4-10 Eylül'de trafik akışı güney taşıma yolundan iki yönlü gerçekleştirilecek.

Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, otoyolun Kurtköy-Akyazı (bağlantı yolları dahil) kesiminin yap-işlet-devret modeli ile yapılması, işletilmesi ve devri işi yapım çalışmaları kapsamında kuzey taşıma yolunda TMA tabakası serimi çalışması yürütülecek.

Bu kapsamda, 4-10 Eylül'de bölgede trafik akışı güney taşıma yolundan iki yönlü sağlanacak.

Çalışmalar esnasında tüm emniyet tedbirleri alınacak ve geçici trafik işaretlemeleri yapılacak.

Yetkililer, sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine uymasını istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu