Kuzey Marmara Otoyolu'nda son 112 kilometre
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kuzey Marmara Otoyolu'nda son 112 kilometre

İstanbul'un yeni bir otoyol ağı ile mevcut sistemin yükünü hafifletmeyi hedefleyen Kuzey Marmara Otoyolu'nda sona gelindi.

23.07.2020 10:27 | Son Güncelleme: 23.07.2020 10:33

İstanbul'un yeni bir otoyol ağı ile mevcut sistemin yükünü hafifletmeyi hedefleyen Kuzey Marmara Otoyolu'nda sona gelindi. Geçtiğimiz aylarda 286 kilometre uzunluğundaki 6 kesimi trafiğe açılan otoyolda geriye kalan 112 kilometrelik kesimde devam eden çalışmalar havadan görüntülendi. Dünyanın en geniş tünelleri olma özelliğine sahip olan 4 şeritli tünellerindeki çalışmalar da havadan çekilen görüntülere yansıdı.

İstanbul-Kocaeli ve Sakarya trafiğini oldukça rahatlatması beklenen ve aynı anda 4 aracın geçebileceği tünellerle dünyada bir ilk olma özelliği taşıyan 398 kilometre uzunluğundaki Kuzey Marmara Otoyolu' da devam eden çalışmalarda sona gelindi. Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, ilk olarak 2013 yılında Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün de bulunduğu 148 kilometre uzunluğundaki Odayeri-Paşaköy kesimi ile başlayan otoyolun 286 kilometrelik kesimi trafiğe açılmıştı. Son kalan 112 kilometresinde ise çalışmalar aralıksız devam ediyor. 7'nci kesim olan 9,1 kilometrelik Habibler-Hasdal kesimindeki çalışmalar havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde tünellerdeki çalışmalarda iş makinelerinin ve işçilerin çalıştığı görüldü.

KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA TOPLAM 7 KESİM BULUNUYOR

İstanbul'un batısındaki Kınalı mevki'inden başlayan otoyol, İstanbul, Kocaeli, Sakarya illerini kuzeyden kat ederek, Sakarya'nın Akyazı ilçesi yakınlarında sonlanan ülkemizin en önemli karayolu yatırımları arasında yer alıyor. Kınalı-Odayeri, Odayeri-Paşaköy ve Kurtköy-Akyazı olmak üzere üç ana bölümden oluşan Kuzey Marmara Otoyolu'nda toplam 7 kesim bulunmakta. Kuzey Marmara Otoyolu Projesi, şehir içinde ve mevcut boğaz köprülerindeki trafik yoğunluğunu azaltarak, araçların şehir içi trafiğine girmeden, erişim kontrollü, yüksek standartlı, kesintisiz, emniyetli ve konforlu bir yolla, transit geçişinin sağlanması amacıyla projelendirildi.

DÜNYADA BİR İLK OLAN 4 ŞERİTLİ YOL

Çift yönlü 4'er şeritli olarak tasarlanan Kuzey Marmara Otoyolu'nda ilk çalışmalar, 2013 yılında, bünyesinde Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün de bulunduğu 148 km uzunluğundaki Odayeri-Paşaköy kesiminin yapımıyla başlamıştı. Aynı zamanda İstanbul için üçüncü çevre yolu görevi üstlenen Odayeri-Paşaköy kesimi ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 26 Ağustos 2016 tarihinde trafiğe açılmıştı. Kuzey Marmara Otoyolu'nun İstanbul ili sınırları içerisindeki 1, 2 ve 7. kesimlerini oluşturan Kınalı-Odayeri kesiminin toplam uzunluğu 80,25 km olup, Kınalı-Odayeri kavşakları arasında yaklaşık 71,1 kliometrelik bölümü de trafiğe açılmıştı. 9,1 Km'lik Habibler-Hasdal kesiminin (Kesim-7) 2020 yılı sonunda tamamlanması planlanmaktadır. Ayrıca bünyesindeki 10 adet tünel, dünyanın en geniş kesit alanına sahip tüneller olup, 4 adedi trafiğe hizmet vermekte.

69 viyadük, 10 tünel, 145 köprü, 130 üst geçit, 152 alt geçit ve 884 menfez

Kuzey Marmara Otoyolunu genelinde; 69 adet viyadük, 10 adet tünel, 145 adet köprü, 130 adet üst geçit, 152 adet alt geçit ve 884 adet menfez bulunmakta. Gebze'de İstanbul-İzmir ve TEM Otoyolu'na entegre olan Kuzey Marmara Otoyolu, Malkara-Çanakkale kesiminde yapım çalışmaları devam eden Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu'na da Kınalı mevki'inde bağlanacak.

(İslim Esra Çobanoğlu - Emre Baba/İHA)

Kuzey Marmara Otoyolu'nda son 112 kilometre

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Arı sokan vatandaş, kalp krizi geçirdi Yaşam
Arı sokan vatandaş, kalp krizi geçirdi
Sercan Yıldırım, Bursaspor-Adana Demirspor maçını tribünden takip etti Spor
Sercan Yıldırım, Bursaspor-Adana Demirspor maçını tribünden takip etti
Uykusunda eşini öldüren katilin ifadesi kan dondurdu: Aldatıldığımı düşündüm, boğazını sıkarak öldürdüm 3. Sayfa
Uykusunda eşini öldüren katilin ifadesi kan dondurdu: Aldatıldığımı düşündüm, boğazını sıkarak öldürdüm
Sosyal medyayı ayağa kaldıran olay! Kendisine emanet edilen köpeği tecavüz ederek öldürdü 3. Sayfa
Sosyal medyayı ayağa kaldıran olay! Kendisine emanet edilen köpeği tecavüz ederek öldürdü
İlhan Cihaner, CHP Genel Başkanlığı için adaylığını resmen açıkladı Politika
İlhan Cihaner, CHP Genel Başkanlığı için adaylığını resmen açıkladı
Hatalı basılmış 50 TL'lik banknotu 75 bin TL'ye satacak Ekonomi
Hatalı basılmış 50 TL'lik banknotu 75 bin TL'ye satacak
Tansu Çiller'in oğlu hakkında bomba iddia: Eşini saçından sürükleyip kafasını duvardan duvara vurdu
Tansu Çiller'in oğlu hakkında bomba iddia: Eşini saçından sürükleyip kafasını duvardan duvara vurdu
Gürültü yapan komşusunu uyaran genç, yumruk darbesiyle hayatını kaybetti
Gürültü yapan komşusunu uyaran genç, yumruk darbesiyle hayatını kaybetti
Kentin en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi
Kentin en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi
Kuyumculardan gram altın tahmini: Yıl sonuna kadar 450 lira olabilir
Kuyumculardan gram altın tahmini: Yıl sonuna kadar 450 lira olabilir
Evine gelen 17 bin liralık doğal gaz faturasını görünce neye uğradığını şaşırdı
Evine gelen 17 bin liralık doğal gaz faturasını görünce neye uğradığını şaşırdı
En başarılı CHP'li belediye başkanları anketinde İmamoğlu ve Yavaş'a soğuk duş! İlk 3'e giremediler
En başarılı CHP'li belediye başkanları anketinde İmamoğlu ve Yavaş'a soğuk duş! İlk 3'e giremediler
Pınar Gültekin'in katilinin ailesi, haberlerin engellenmesi için gizlilik talebinde bulundu
Pınar Gültekin'in katilinin ailesi, haberlerin engellenmesi için gizlilik talebinde bulundu
Son Dakika: Ayasofya Camii cumartesi sabahına kadar açık olacak
Son Dakika: Ayasofya Camii cumartesi sabahına kadar açık olacak
Pınar Gültekin'in cenazesini kadınların omuzlaması dikkat çekti
Pınar Gültekin'in cenazesini kadınların omuzlaması dikkat çekti
Tekstil fabrikasında koronavirüs paniği! Çalışanlar karantina altına alındı
Tekstil fabrikasında koronavirüs paniği! Çalışanlar karantina altına alındı
Maskeden ceza kesilen gencin arkadaşı muhabire sordu: Zeki Müren de bizi görecek mi?
Maskeden ceza kesilen gencin arkadaşı muhabire sordu: Zeki Müren de bizi görecek mi?
Son Dakika: Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 413 lirayla rekor tazeledi
Son Dakika: Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 413 lirayla rekor tazeledi
21 yaşındaki Tuğçe'yi 1.5 yıldır taciz eden Nurettin Şeyhmusoğlu tutuklandı
21 yaşındaki Tuğçe'yi 1.5 yıldır taciz eden Nurettin Şeyhmusoğlu tutuklandı
Bilim Kurulu Üyesi Tezer: Okulların açılmasını bayram süreci belirleyecek
Bilim Kurulu Üyesi Tezer: Okulların açılmasını bayram süreci belirleyecek
Türkiye'ye kaçak giren teröristi sosyal medya fotoğrafları ele verdi
Türkiye'ye kaçak giren teröristi sosyal medya fotoğrafları ele verdi
Fatih Terim, Arda Turan kararını yönetime iletti: Kadromda görmek istiyorum
Fatih Terim, Arda Turan kararını yönetime iletti: Kadromda görmek istiyorum
Trabzonspor, teknik direktörlük için Mircea Lucescu'yu gündemine aldı
Trabzonspor, teknik direktörlük için Mircea Lucescu'yu gündemine aldı
Galatasaray'da Levent Şahin de görevinden ayrılacak
Galatasaray'da Levent Şahin de görevinden ayrılacak
Real Madrid'li Vinicius, Türk model Elif Aksu ile reklam filminde oynadı
Real Madrid'li Vinicius, Türk model Elif Aksu ile reklam filminde oynadı
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cesur bikinisiyle denizin ortasında mahsur kaldı
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cesur bikinisiyle denizin ortasında mahsur kaldı
Eşini defalarca kez bıçaklayan adam, sağlık ekiplerini arayıp intihar ettiğini söyledi
Eşini defalarca kez bıçaklayan adam, sağlık ekiplerini arayıp intihar ettiğini söyledi
Yunan donanması Türkiye'nin sondaj faaliyetlerine karşı Ege'ye savaş gemileri konuşlandırdı
Yunan donanması Türkiye'nin sondaj faaliyetlerine karşı Ege'ye savaş gemileri konuşlandırdı
Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu
Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu
Vahşetin sebebi ortaya çıktı! Katil zanlısı, Ebru Tenk'i eşiyle görüştüğü için öldürmüş
Vahşetin sebebi ortaya çıktı! Katil zanlısı, Ebru Tenk'i eşiyle görüştüğü için öldürmüş
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Özlem Zengin Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Ozan Güven Şeyma Subaşı Michael Jackson Serenay Sarıkaya
Spor İrfan Buz Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Malcolm Thomas
Daha Fazla Muğla Erkek Manisa Beşiktaş
Şu an buradasınız: Kuzey Marmara Otoyolu'nda son 112 kilometre - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.7.2020 11:18:16. #1.15#
title