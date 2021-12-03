Son dakika haber... Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki TIR'da yangın çıktı

MARMARA, BALIKESİR (DHA) - ÇATALCA Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki TIR'ın motor kısmında başlayan yangın kabin bölümünü tamamen sardı. Sürücünün emniyet şeridinde durduğu TIR itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

TIR yangını saat 14.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca tüneli çıkışı İstanbul Havalimanı istikametinde çıktı. PB 1361 EC plakalı TIR sürücüsü seyir halindeyken araçtan dumanları fark etti. TIR'ı emniyet şeridinde durduran sürücü durumu hemen itfaiyeye haber verdi. Motor kısmında başlayan alevler kısa sürede sürücü kabinini sardı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan TIR'a müdahale ederek söndürdü. Yangın nedeniyle bir şerit trafiğe kapatıldı.