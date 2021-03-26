Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki kargo kamyonu yanarak kullanılamaz hale geldi
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki kargo kamyonu yanarak kullanılamaz hale geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kuzey Marmara Otoyolu (KCO)-İkitelli istikametinde seyreden kargo kamyonu bilinmeyen bir sebepten dolayı yanarak kullanılamaz hale geldi.

Kuzey Marmara Otoyolu (KCO)-İkitelli istikametinde seyreden kargo kamyonu bilinmeyen bir sebepten dolayı yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin çalışması ile kamyon kısa süre içinde söndürüldü.

Yangın sabah saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu (KCO) - İkitelli istikameti Başakşehir mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 06 BFH 089 plakalı kargo yüklü kamyon bilinmeyen bir sebepten dolayı yanmaya başladı.

Kamyondan alevlerin yükseldiğini fark eden sürücü trafiği riski atmamak için kamyonu sağ şeride çekti. Kamyon sürücüsü durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına aldı. Çıkan yangında kamyon ve içindeki malzemelerin kullanılamaz hale geldiği görüldü. Yangınını çıkış sebebi araştırılıyor.

(Davut Has/İHA)

Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki kargo kamyonu yanarak kullanılamaz hale geldi
Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki kargo kamyonu yanarak kullanılamaz hale geldi
Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki kargo kamyonu yanarak kullanılamaz hale geldi
Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki kargo kamyonu yanarak kullanılamaz hale geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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