Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobilin tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü
AA / Emre Ayvaz - Haberler | Güncel
Kuzey Marmara Otoyolu'nun (KMO) Sakarya kesiminde tıra arkadan çarpan otomobildeki yabancı uyruklu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun (KMO) Sakarya kesiminde tıra arkadan çarpan otomobildeki yabancı uyruklu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Ahmad Sultan S H Al-Badr idaresindeki 34 EEC 310 plakalı otomobil, E.A. yönetimindeki 06 BSS 650 plakalı tıra otoyolun İstanbul istikameti Adapazarı ilçesi Budaklar mevkisinde arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobilde bulunan Ali İbrahim A A Al-Nasr'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki Saoud Khalid M A Al-Obaidly, ilk müdahalenin ardından Yenikent Devlet Hastanesine kaldırıldı.