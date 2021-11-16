Kuzey Marmara Otoyolunda otomobil tıra arkadan çarptı, üç kişi yaralandı

MARMARA, BALIKESİR (İHA) - Kuzey Marmara Otoyolunda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, önce tıra daha sonra bariyerlere çarptı, üç kişi yaralandı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çatalca istikametine doğru ilerleyen 34 DHZ 035 plakalı araç sürücüsü, kontrolünü kaybederek önünde seyir halinde bulunan 64 FS 544 plakalı tıra arkadan çarptı. Daha sonra bariyerlere çarpan aracın içinde bulunan üç kişi yaralandı. Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında, yaralılar çevrede bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

(Şaban Tektaş/İHA)