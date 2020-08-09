Kuzey Marmara Otoyolu'nda otobüs kazası (3)
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda otobüs kazası (3)

İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü, ilk belirlemelere göre üst geçidin duvarına çarptı.

09.08.2020 08:36 | Son Güncelleme: 09.08.2020 08:42

İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü, ilk belirlemelere göre üst geçidin duvarına çarptı.

Edinilen ilk bilgilere göre, Karabükten İstanbul'a seyir halinde olduğu öğrenilen Metro Turizm'e ait 34 AN 0036 plakalı yolcu otobüsü, Kuzey Marmara Otoyolu Çiftalan mevkisinde üst geçidin duvarına çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada ilk bilgilere göre 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı hastanelere kaldırıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda otobüs kazası (3)

Kaynak: AA

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