Kuzey Marmara Otoyolu'nda otobüs kazası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kuzey Marmara Otoyolu'nda otobüs kazası

İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir yolcu otobüsünün üst geçidin duvarına çarpması sonucu 5 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda otobüs kazası
09.08.2020 11:55 | Son Güncelleme: 09.08.2020 11:58

İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir yolcu otobüsünün üst geçidin duvarına çarpması sonucu 5 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karabük'ten İstanbul'a seyir halindeki Metro Turizm'e ait 34 AN 0036 plakalı yolcu otobüsü, Kuzey Marmara Otoyolu Çiftalan mevkisinde üst geçidin duvarına çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada, 5 kişi hayatını kaybederken 10'u ağır 25 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından ekipler, yolculara ait bavul ve kişisel eşyaları toplayarak otoyol işletme firmasına ait bir kamyonete yükledi.

Kaza yapan otobüs, vinç yardımıyla olay yerinden kaldırılarak otoyolun kenarına çekildi. Jandarma ekipleri, araçta yolculara ait kalan özel eşyaları toplamak için tekrar detaylı inceleme yaptı.

Detaylı incelemenin ardından otobüsün olay yerinden kaldırılmasıyla Edirne yönüne tek şeritten sağlanan trafik akışı da normale döndü.

- "3'ü çocuk 10 yolcunun durumu ağır"

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Karabük'ten İstanbul'a seyir halindeki yolcu otobüsünün, saat 07.00 sıralarında, Kuzey Marmara Otoyolu'nda Çiftalan Köprüsü mevkisinde bariyerlere çarparak yoldan çıktığı bildirildi.

Olay yerine Jandarma, Polis, 112 Acil Servis, İtfaiye ve AFAD ekiplerinin sevk edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"112 Acil Servis ekiplerimizden alınan ilk bilgilere göre; kazada 5 vatandaşımız hayatını kaybederken, 3'ü çocuk, 7'si yetişkin 10 yolcumuzun durumu ağır olmak üzere, 25 yolcumuz hastaneye sevk edilmiştir. Kaza nedeniyle geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır. Bu elim kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli aileleri ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz."

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Samsun'da vaka sayısı artınca Valilik yeni tedbirler aldı: Düğün süreleri 2 saate düşürüldü, toplu asker uğurlamaları yasaklandı Güncel
Samsun'da vaka sayısı artınca Valilik yeni tedbirler aldı: Düğün süreleri 2 saate düşürüldü, toplu asker...
Gündüz vakti eve giren kadın hırsız perdeleri de çaldı! Evden çıkarken kameraya yakalandı 3. Sayfa
Gündüz vakti eve giren kadın hırsız perdeleri de çaldı! Evden çıkarken kameraya yakalandı
'Ne yapıyor bir bakayım' diye gitti, kardeşinin cansız bedeniyle karşılaştı Güncel
'Ne yapıyor bir bakayım' diye gitti, kardeşinin cansız bedeniyle karşılaştı
Elazığ Belediye Başkanı Şerifoğulları, koronavirüse yakalandı Güncel
Elazığ Belediye Başkanı Şerifoğulları, koronavirüse yakalandı
Oyuncu Afra Saraçoğlu, K-Pop dansıyla izleyenleri kendinden geçirdi Magazin
Oyuncu Afra Saraçoğlu, K-Pop dansıyla izleyenleri kendinden geçirdi
Kılıçdaroğlu, canlı yayında eline ulaşan anketin sonucunu paylaştı: Görünce gözlerime inanamadım Politika
Kılıçdaroğlu, canlı yayında eline ulaşan anketin sonucunu paylaştı: Görünce gözlerime inanamadım
İstanbul'da 5 kişinin öldüğü kazada otobüsün içinde bulunan yolcunun anlattıkları ihmali gözler önüne serdi
İstanbul'da 5 kişinin öldüğü kazada otobüsün içinde bulunan yolcunun anlattıkları ihmali gözler önüne serdi
Dilenci, 'Oscarlık' bayılma performansı ile vatandaşları dolandırmaya kalktı
Dilenci, "Oscarlık" bayılma performansı ile vatandaşları dolandırmaya kalktı
Apple'ın açığını bulan Türk gence ödül vermek yerine teşekkür ettiler
Apple'ın açığını bulan Türk gence ödül vermek yerine teşekkür ettiler
Sosyal medyada yayınlanan fıkrası 100 milyona ulaşan vatandaşın hayatı değişti
Sosyal medyada yayınlanan fıkrası 100 milyona ulaşan vatandaşın hayatı değişti
'Dayı' filminin setinde ikinci kez taciz olayı yaşandı
"Dayı" filminin setinde ikinci kez taciz olayı yaşandı
Cumhur İttifakı'na mı katılacaklar? İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına yanıt
Cumhur İttifakı'na mı katılacaklar? İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına yanıt
Yeni Zelanda'da 100 gündür toplum içinde Kovid-19 vakası kaydedilmedi
Yeni Zelanda'da 100 gündür toplum içinde Kovid-19 vakası kaydedilmedi
Milli futbolcu Enes Ünal, eşiyle Bodrum'da tatilin tadını çıkarıyor
Milli futbolcu Enes Ünal, eşiyle Bodrum'da tatilin tadını çıkarıyor
Muharrem İnce'den bomba iddia: Saray'a giden CHP'li ben değilim, bir genel başkan yardımcısı
Muharrem İnce'den bomba iddia: Saray'a giden CHP'li ben değilim, bir genel başkan yardımcısı
Bulgaristan'daki orman yangınının 3. günüde alevler Türkiye'ye doğru ilerliyor
Bulgaristan'daki orman yangınının 3. günüde alevler Türkiye'ye doğru ilerliyor
Otobüsü durdurdu, binmek yerine eşikte ayakkabılarının bağcıklarını bağladı
Otobüsü durdurdu, binmek yerine eşikte ayakkabılarının bağcıklarını bağladı
İstanbul'un önemli su kaynaklarından biri olan gölün su seviyesi yüzde 30'a kadar düştü
İstanbul'un önemli su kaynaklarından biri olan gölün su seviyesi yüzde 30'a kadar düştü
Son Dakika: İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda otobüs yoldan çıktı: 5 ölü, 10'u ağır 25 yaralı
Son Dakika: İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda otobüs yoldan çıktı: 5 ölü, 10'u ağır 25 yaralı
Birleşik Arap Emirlikleri, Yunanistan ile Mısır arasında imzalanan anlaşmaya destek verdi
Birleşik Arap Emirlikleri, Yunanistan ile Mısır arasında imzalanan anlaşmaya destek verdi
Fenerbahçe, eski Galatasaraylı Bruma'yla görüşmeye başladı
Fenerbahçe, eski Galatasaraylı Bruma'yla görüşmeye başladı
İskenderun'da cenazeler karıştı: Türk vatandaşın naaşı Suriyeli aile tarafından teslim alınınca gerginlik yaşandı
İskenderun'da cenazeler karıştı: Türk vatandaşın naaşı Suriyeli aile tarafından teslim alınınca gerginlik yaşandı
Tartıştığı yakınlarına tencere fırlatırken balkondan düştü! O anlar kamerada
Tartıştığı yakınlarına tencere fırlatırken balkondan düştü! O anlar kamerada
Fındığın 'kanseri' böcek 'Drakula' yayılışını sürdürüyor, fındık üreticileri çaresiz
Fındığın 'kanseri' böcek 'Drakula' yayılışını sürdürüyor, fındık üreticileri çaresiz
Cezaevinden çıkan baba, kızıyla ilişkisi olduğunu öğrendiği çalışan yerine patronu öldürmüş
Cezaevinden çıkan baba, kızıyla ilişkisi olduğunu öğrendiği çalışan yerine patronu öldürmüş
Boğulduğu düşünülen genç kızı polis memurunun dikkati kurtardı
Boğulduğu düşünülen genç kızı polis memurunun dikkati kurtardı
Dilipak'tan kendisine dava açacaklarını söyleyen AK Partili kadınlara sert mesaj: Cehenneminize odun taşıyorsunuz
Dilipak'tan kendisine dava açacaklarını söyleyen AK Partili kadınlara sert mesaj: Cehenneminize odun taşıyorsunuz
'Kişiye özel' ilan için Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ'a soruşturma açıldı
"Kişiye özel" ilan için Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ'a soruşturma açıldı
Bay Yanlış'taki öpüşme sahnesinin rüya olması izleyicileri kızdırdı
Bay Yanlış'taki öpüşme sahnesinin rüya olması izleyicileri kızdırdı
Haluk Levent, yanarak kül olan bölgeyi ağaçlandırma sözünü tutamayınca özür diledi
Haluk Levent, yanarak kül olan bölgeyi ağaçlandırma sözünü tutamayınca özür diledi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Muharrem İnce Mustafa Şentop Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu
Magazin Müjde Ar Coşkun Sabah Merve Boluğur İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Burak Yılmaz Gökhan Gönül Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Çocuk Düğün Lübnan Beyrut
Şu an buradasınız: Kuzey Marmara Otoyolu'nda otobüs kazası - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.8.2020 12:02:33. #1.14#
title