Kuzey Marmara Otoyolu'nda mahsur kalan tırlar drone ile görüntülendi - Haberler
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda mahsur kalan tırlar drone ile görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kuzey Marmara Otoyolu'nda Fenertepe mevki'inde saatlerdir mahsur kalan çok sayıda tır drone ile görüntülendiİstanbul'u felç eden kar esareti nedeniyle çok sayıda araç yollar da kalmıştı.

MARMARA, BALIKESİR (İHA) - Kuzey Marmara Otoyolu'nda Fenertepe mevki'inde saatlerdir mahsur kalan çok sayıda tır drone ile görüntülendi

İstanbul'u felç eden kar esareti nedeniyle çok sayıda araç yollar da kalmıştı. Kuzey Marmara Otoyolu'nda Fenertepe mevki'inde de onlarca tır kar nedeniyle ilerleyemedi. Saatlerdir mahsur kalan çok sayıda tır drone ile görüntülendi.

(Volkan Kayalar - Hacer İnci/İHA)

Kuzey Marmara Otoyolu'nda mahsur kalan tırlar drone ile görüntülendi

Kuzey Marmara Otoyolu'nda mahsur kalan tırlar drone ile görüntülendi

Kuzey Marmara Otoyolu'nda mahsur kalan tırlar drone ile görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Tragger, Marmara, Drone, kar, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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