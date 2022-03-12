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Son dakika haberleri... Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkutan kaza

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi: Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan Kuzey Marmara Otoyolu'nda kontrolünü kaybeden hafif ticari araç sürücüsü, servis aracına çarptı.

MARMARA, BALIKESİR (İHA) - Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan Kuzey Marmara Otoyolu'nda kontrolünü kaybeden hafif ticari araç sürücüsü, servis aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle ticari araç savrulurken, servisin içinde olan vatandaşların ise korktuğu görüldü.

İstanbul'da hafta ortasından itibaren etkili olan kar yağışı, sürücülere zor anlar yaşattı. Kuzey Marmara Otoyolu'nda dün sabah saat 07.49'da Başakşehir istikametine doğru seyir halinde olan 34 LAJ 073 plakalı servis aracına, kontrolden çıkan 07 B 1805 plakalı İlhan Karahan (37) yönetimindeki hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle ticari araç savrulurken, servisin içinde olan vatandaşların ise korktuğu görüldü. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, iki araçta da maddi hasar oluştu. - İSTANBUL

Son dakika haberleri... Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkutan kaza

Son dakika haberleri... Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkutan kaza

Son dakika haberleri... Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkutan kaza

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Marmara, Tragger, Kaza, kar, 3. Sayfa, Haberler

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