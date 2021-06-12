Kuzey Marmara Otoyolu'nda kontrolden çıkan vinç devrildi: 1 yaralı
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda kontrolden çıkan vinç devrildi: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde seyir halindeyken kontrolden çıkan vinç Uskumruköy yolunda devrildi.

Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde seyir halindeyken kontrolden çıkan vinç Uskumruköy yolunda devrildi. Kazada vinç şoförü hafif şekilde yaralanırken kaza nedeniyle kapanan yol, aracın kaldırılmasıyla açıldı.

Olay, saat 07: 00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Otoyol üzerinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir sebeple kontrolden çıkan vinç Uskumruköy'de devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Vinç sürücüsü kazayı hafif yaralı olarak atlatırken kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı. Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken kazaya karışan vinç olay yerinden kaldırılarak yol trafiğe açıldı. - İSTANBUL

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kontrolden çıkan vinç devrildi: 1 yaralı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kontrolden çıkan vinç devrildi: 1 yaralı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kontrolden çıkan vinç devrildi: 1 yaralı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kontrolden çıkan vinç devrildi: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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