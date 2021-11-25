Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 2 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 2 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu Sarıyer mevkiinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan 2 sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

MARMARA, BALIKESİR (İHA) - Kuzey Marmara Otoyolu Sarıyer mevkiinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan 2 sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay saat 10.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Sarıyer mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otoyolda seyreden 34 FGR 95 plakalı Peugeot marka araç ani fren yaptı. O esnada hemen arkasından seyreden 10 DAR 22 plakalı otomobil duramayınca araca arkadan çarptı. Kazada sürücüler kazayı hafif yaralı şekilde atlatırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı sürücüler, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Araçlarda maddi meydana gelirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 2 yaralı

Bursa'da seyir halinde otomobil yandı, sürücü canını zor kurtardı

Bursa'da seyir halinde otomobil yandı, sürücü canını zor kurtardı

 Ücretli öğretmen Bahar Zeybek, Öğretmenler Günü'nde hayatını kaybetti

Ücretli öğretmen Bahar Zeybek, Öğretmenler Günü'nde hayatını kaybetti

 İstanbul'da zincirleme kaza! 9 araç birbirine girdi

İstanbul'da zincirleme kaza! 9 araç birbirine girdi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title