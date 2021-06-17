Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 2 yaralı
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 2 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kuzey Marmara Otoyolu'nda polis aracının karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda polis aracının karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Vatandaşların müdahale ettiği kaza sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza, sabah saatlerinde Eyüpsultan Kuzey Marmara Otoyolu Sultangazi istikameti Cebeci Tünel girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aynı istikamette seyreden polis aracı, hafif ticari bir araç ile çarpıştı. Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 1'i polis olmak üzere hafif ticari araç içerisinde bulunan 1 kadın yaralandı. Vatandaşların müdahalesi ile sağlık ekiplerine teslim edilen yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Bir vatandaş tarafından olay yerinde çekilen görüntülerde kaza sonrası yerde yatan yaralı kadın ve polis memuruna vatandaşların müdahale ettiği görülüyor.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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